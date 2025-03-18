Експрацівник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна повинна зняти з порядку денного обговорення будь-яких питань про передачу територій. Це неприйнятно і не має обговорюватися.

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Зміни в Конституції України, які диктує Росія, зменшення української армії, скорочення військово-промислового комплексу – це категорично неприйнятно.

"Це створює серйозну загрозу на майбутнє, це атомна бомба під Україну в перспективі від 5 до 15 років. Якщо ми на це підемо, у нас не буде ні армії, ні ВПК, і Росія зможе нас захопити, застосувавши лише умовно поліцейські сили", – сказав Іван Ступак.

Умови для України

Він додав, що території, які Україна не контролює, будуть обговорюватися. Одна річ – позиція держави, зовсім інша – коли сторонні країни змушують Україну внести зміни до Конституції й викреслити деякі регіони зі складу України, наприклад Крим, Донецьку та Луганську області.

"Я дуже хочу, щоб Дональд Трамп був послідовним. Щоб не просто летів по верхах. Це має бути логічно й послідовно, бо Росія діє досить послідовно. Вони не відступають від своєї позиції. Американці більше стрибають з гілки на гілку, Трампу важливо отримати швидкі результати. Офіс простих рішень", – додав Ступак.

Важливо! Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з представниками громадянського суспільства ще раз наголосив на "червоних лініях". Він сказав, що українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності Збройних сил.

Іван Ступак зазначив, що обмеження на кількість військовослужбовців і техніки накладаються на агресора. Наразі ж обмеження пропонують накласти на жертву.

Це вершина ірраціональності! Дональд Трамп не дуже прагматичний і послідовний. Такі обмеження на жертву не накладаються. Навпаки, жертва має право захищатися – озброїтися пістолетом, автоматом, кулеметом чи гарматою,

– підсумував Ступак.

Він додав, що якби Україна спробувала напасти на іншу державу, лише тоді на неї можна було б накладати обмеження. Тому ці обмеження не обговорюються, і Україна має відстоювати цю позицію.

Нагадаємо, що Путін ніби готовий до перемир'я, але з умовами, неприйнятними для України, зокрема припиненням мобілізації та навчання військових. Трамп має ухвалити рішення щодо подальшої комунікації з Росією.