Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Зеленский прокомментировал ультиматумы Путина по мобилизации
Как Зеленский отреагировал на атаку "Шахедов"
Зеленский сообщил, что в небе над Украиной около 40 "Шахедов".
К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины,
– говорится в сообщении.
Президент отметил, что именно подобные ночные атаки разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и жизнь украинцев. Он отметил, что нужно и дальше продолжать давить на Россию ради достижения мира.
Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что только прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре Украины станет реальным свидетельство желания завершить войну и приблизить мир.