Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

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Для чего Путин ставит ультиматум по мобилизации в Украине

Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выдвинул ультиматум об остановке мобилизации в Украине.

Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается, за мобилизацией, разведкой, за оружием. Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что этот ультиматум Путин уже выдвигал в начале полномасштабного вторжения.

"Он меняет понятие, но не меняет содержание. Вторая история относительно разведки и оружия. Он видел, что США могут делать такие шаги, поэтому он снова поднимает те вопросы, ведь понимает, что это может сработать, мол, это уже было, почему бы снова не сделать? Это ослабление украинской армии. Разведка – это ослабление нашей системы ПВО, защиты наших людей. То есть вся игра в том чтобы нас максимально ослабить", – отметил украинский лидер.