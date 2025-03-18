Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в сети Truth Social.

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Трамп прокомментировал переговоры с Путиным

После более 2-часового телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал заявление. Так, он назвал переговоры с главой Кремля "очень хорошими и продуктивными".

Кроме того, президент США отметил, что во время телефонного разговора договорился с Путиным о немедленном прекращении огня.

Договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре. Мы будем работать быстро, чтобы достичь полного прекращения огня и, в конце концов, прекращения этой ужасной войны между Россией и Украиной,

– подчеркнул Трамп.

В своей заметке Трамп в очередной раз повторил свой нарратив, что война якобы "никогда бы не началась, если бы он был президентом".

Также президент США рассказал, что во время разговора с Путиным обсудил многие элементы мирного договора, в том числе – и факт того, что на фронте гибнут тысячи военных.

"Как президент Путин, так и президент Зеленский хотели бы, чтобы это прекратилось. Этот процесс сейчас в полной силе и результативности, и мы, надеемся, выполним эту работу ради человечества!" – резюмировал Трамп, комментируя переговоры с Путиным.

Ранее переговоры прокомментировали в Кремле. Там заявили, что Путин подтвердил, что верен мирному решению конфликта. Он заявил, что Россия готова совместно с США тщательно проработать возможные пути урегулирования. Но это должно "учитывать законные интересы безопасности России".