О том, что Трамп будет говорить с Путиным, сообщил сам американский президент. По его словам, он настроен решительно и стремится остановить войну. Впрочем, иностранные СМИ пишут, что Трамп может пожертвовать интересами Украины.
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О чем говорили Трамп и Путин 18 марта
Диалог проходит хорошо, заверил представитель Белого дома Дэн Скавино.
Вэнс и Рубио находятся там.
В Белом доме пообещали, что Трамп выйдет к журналистам, как только завершит разговор.
В пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Белый дом довольно быстро подтвердил его, но заявил, что он длится уже час.