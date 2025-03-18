О том, что Трамп будет говорить с Путиным, сообщил сам американский президент. По его словам, он настроен решительно и стремится остановить войну. Впрочем, иностранные СМИ пишут, что Трамп может пожертвовать интересами Украины.

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О чем говорили Трамп и Путин 18 марта

Диалог проходит хорошо, заверил представитель Белого дома Дэн Скавино. Вэнс и Рубио находятся там.

В Белом доме пообещали, что Трамп выйдет к журналистам, как только завершит разговор.