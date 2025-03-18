Про те, що Трамп говоритиме з Путіним, повідомив сам американський президент. За його словами, він налаштований рішуче та прагне зупинити війну. Втім, іноземні ЗМІ пишуть, що Трамп може пожертвувати інтересами України.
Дивіться також Я дуже цього боюсь, – розслідувач Грозєв назвав головну небезпеку розмови Трампа з Путіним
Про що говорили Трамп і Путін 18 березня
Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Ден Скавіно.
Венс і Рубіо перебувають там.
У Білому домі пообіцяли, що Трамп вийде до журналістів, щойно завершить розмову.
О п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Білий дім досить швидко підтвердив її, але заявив, що вона триває вже годину.