Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

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Що відомо про переговори Путіна і Трампа

Дональд Трамп повідомив, що проведе переговори з російським диктатором зранку 18 березня. Інших деталей американський президент не розкривав.

Зверніть увагу! Різниця у часі між США та Києвом – 6 годин. Відтак, переговори Путіна і Трампа відбудуться вдень або ввечері за київським часом.

Нагадаємо, що Дональд Трамп на борту Air Force One повідомив журналістам, що проведе розмову з Путіним у вівторок, 18 березня. Вона відбудеться через те, що Сполучені Штати продовжують наполягати на припиненні вогню в Україні.

Як повідомляли у ЗМІ, головною темою розмови Трампа і Путіна стане війна в Україні, а зокрема: припинення вогню, територіальні поступки та контроль над Запорізькою АЕС.

У Кремлі також підтвердили, що Путін 18 березня проведе телефонну розмову з Путіним. Однак у Росії не повідомляли жодних деталей майбутньої розмови, наголошуючи, що буцімто не хочуть "забігати наперед".