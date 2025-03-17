Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в розмові з 24 Каналом наголосив, що проблема полягає у тому, що Путін не хоче завершувати війну, йому наразі це не дуже вигідно.

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Що очікувати від діалогу Трампа з Путіним?

Очільник Кремля, на думку Яковенка, збирається затягувати процес переговорів, але не хоче сваритись з Трампом. Йому це абсолютно не потрібно, адже вони, зі слів опозиційного журналіста, близькі по духу люди.

Це 2 очевидні лідери фашистського типу, які очолили великі держави. Він не хоче псувати свої прекрасні відносини з Трампом, тому не буде казати йому очевидне "ні", він говоритиме: "Так, але є нюанси". Далі процес, коли він буде перелічувати їх, робитиме неможливим зупинення війни,

– вважає Яковенко.

На його думку, в такому форматі будуть відбуватися перші розмови Трампа з Путіним, а далі варто очікувати серію консультацій. Яковенко висловив сумнів, що вона призведе до результату, на який очікують США.

"Я не дуже розумію, що може змінити ця телефонна розмова. Куди можуть подітися кардинальні розбіжності між позицією Путіна й України? Путін скаже, що поговорив з Трампом і зрозумів, що ті землі, які записані в російську конституцію, мають залишитися Україні? Він заявив, що Україна на період перемир'я має припинити отримувати військову підтримку. Що ця його вимога зникне і він так легко від неї відмовиться?", – розмірковує Яковенко.

Що могло б забезпечити перелом у війні?

У Трампа, за переконанням російського опозиційного журналіста, є доволі серйозні ресурси, аби натиснути на Путіна. Однак питання у тому, чи буде він це робити. Яковенко сумнівається, що одними тільки економічними заходами можна буде змусити очільника Кремля завершити війну.

Вирішальну роль відіграла б зброя, яка здатна була б не просто загальмувати просування російської армії, а могла б її та російський ВПК знищити. Наприклад, декілька тисяч ракет Tomahawk або кілька сотень літаків типу F-35 і F-16, які б пілотувалися добровольцями-відставниками ВПС США,

– озвучив Яковенко.

Ця зброя, на його думку, могла б дозволити досягти перелому у війні й відвоювати українські території. Яковенко нагадав, що Трамп в період виборчої кампанії проговорював тему зброї, але зараз вже про це не згадує, каже тільки про санкції.

Санкційні обмеження, на думку Яковенка, погіршать економічну ситуацію в Росії, росіяни будуть менше і рідше їсти, але це зовсім ніякого відношення до Путіна не має, він не припинить війну через це. Поганий рівень життя російських громадян, з його слів, жодним чином не вплине на готовність Путіна воювати. Яковенко підсумував, що, на жаль, наразі не бачить перспективи, що миротворча місія Трампа може завершитися позитивно.

Нагадаємо, що прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт повідомила, що "сторони ніколи не були ближчими до миру в Україні, ніж зараз, і Трамп рішуче налаштований досягти цієї мети". Якщо ж сподівання американського президента щодо його розмови з Путіним не виправдаються, з її слів, він буде готовий застосувати інструменти тиску, які має у своїх руках.