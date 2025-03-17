Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зауважив, що Владімір Путін казав, що Росія не знає, як моніторитиме й визначатиме, хто порушуватиме перемир'я. Буряченко припускає, що російський диктатор говорить про це, бо дипломати підготували нову пастку для України.

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Вона може полягати в пропозиції організувати "коридор" і розмістити на лінії припинення вогню місію ОБСЄ.

Викривлені гарантії безпеки

"Але ми розуміємо всі проблеми, пов'язані з ОБСЄ та впливом на них Росії. Чи розуміють це США? І чи захочуть вони це усвідомити? Це величезне питання. Трамп може сказати: "А чому б і ні?" Це ж просування його миротворчої ініціативи в більш-менш легальне міжнародне поле. За це можуть проголосували всі країни Радбезу, щоб був мандат ООН для ОБСЄ на здійснення перемир'я", – сказав Олексій Буряченко.

Він додав, що за це рішення ймовірно охоче проголосують Китай та європейські партнери, які підтримують ідею миротворчого контингенту. Франція та Британія також можуть не заперечувати проти такого сценарію.

Трамп відповість їм, що ви ж хотіли гарантій безпеки не для України, а для свого миротворчого контингенту, який плануєте розмістити в Україні? От вам рішення Радбезу й місія ОБСЄ, яка перебуватиме не в глибині лінії розмежування, а безпосередньо на ній. Це і буде для вас гарантія безпеки,

– зауважив Буряченко.

За його словами, саме тому партнери України можуть утриматися під час голосування, не застосовуючи право вето. Гарантії безпеки можуть бути викривлені та інтерпретовані абсолютно по-різному.

"Тим часом європейці скажуть, що зараз у них багато власних проблем – реформування ЄС, НАТО. Але, звісно, вони "з Україною до перемоги". І одразу ж почнуть "формувати" миротворчий контингент. Та зрештою сформують його лише за пів року чи рік і обов'язково введуть в Україну, щоб він стежив за моніторингом ОБСЄ", – сказав Буряченко.

Політолог переконаний, що на цьому шляху є безліч пасток. Проте цей варіант може бути дієвим, якщо в пакеті гарантій безпеки чітко зафіксують, що миротворчий контингент європейців вводиться в Україну не пізніше ніж за шість місяців, а краще ще раніше. Другим пунктом може бути рішення про дострокове прийняття України в ЄС – до 2028 року.

Він наголосив, що це умови, які відповідають інтересам України, тож вона буде готова до конструктивних рішень для завершення гарячої фази війни.

Що з територіальними поступками

Буряченко зазначив, що Росія поки що шантажуватиме американську сторону, яка прагне переговорів із росіянами не лише щодо врегулювання російсько-української війни, а й з ширшого кола питань – зокрема щодо Арктики, ядерного озброєння та ресурсів.

Трамп у своєму баченні світу вважає, що в Росії є "карти", і він хоче їх розіграти, щоб послабити ресурсну базу Китаю, якою Росія продовжує бути,

– додав Буряченко.

Він наголосив, що досі незрозуміло, що саме американці та росіяни вкладають у поняття територіальних поступок.

Вони навмисно використовують розмиті формулювання. Росіяни висувають абсолютно неадекватні, нереальні умови,

– сказав Буряченко.

Він додав, що якщо американці під територіальними поступками мають на увазі те, що Україна погодиться тимчасово призупинити активні бойові дії на лінії розмежування та визначити певні територіальні критерії для 30 – денного перемир'я, то це ще можна обговорювати.

Важливо! Майкл Волц заявив, що передача частини Донбасу Росії може стати частиною переговорів. Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки.

Він підсумував, що визнати окуповані території неможливо ні за міжнародним правом, ні за Статутом ООН, ні за українським законодавством, ні за Конституцією України. Володимир Зеленський чітко заявляє: жодних територіальних поступок на користь Росії не було й не буде.

