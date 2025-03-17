Його наміри можуть не змінитися і після припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Що кажуть в ISW про наміри Путіна окупувати Україну

У звіті Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська перебувають на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова.

Там пояснюють, що на Дніпрі вони можуть використати 30-денне перемир'я та припинення вогню для підготовки до надзвичайно складного безперешкодного форсування річки, яке суттєво підвищить ймовірність їхнього успіху в цій операції.

За даними ISW, зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі є дуже рідкісним явищем на війні.

Саме тому відновлення наступальних дій російської армії може стати серйозною загрозою для Харкова, Запоріжжя та ключових міст донецького "поясу фортець", а саме Костянтинівки, Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Окрім цього, там додають, що Росія будує велику автомагістраль та залізницю, які мають з'єднати великі міста в окупованих регіонах України та країни-агресорки.

Такі дії повинні посилити російський контроль на окупованих територіях та підвищити здатність командування ворожої армії перевозити й оснащувати свої війська у випадку майбутнього наступу на півдні України.

Як можна протидіяти намірам російського диктатора

В Інституті вивчення війни переконані, що найближчим часом Сполученим Штатам та європейським країнам доведеться швидше, в значно більших обсягах та за вищими цінами надавати допомогу державі в міру того, як остаточна лінія припинення вогню буде наближатися до лінії фронту.

Аналітики вважають, що Україні знадобиться більша армія з ширшим спектром можливостей, щоб стримувати та перемагати російську агресію вздовж нинішньої лінії фронту, що становить 2100 кілометрів.

Дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, також буде вимагати залучення великої кількості сил країн Заходу. Допомога Україні у відновленні стратегічно важливих територій, як заявив президент США Дональд Трамп, могла б істотно зменшити вартість і складність забезпечення майбутнього миру,

– кажуть у звіті ISW.

Там додають, що припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б російські війська у менш вигідне становище для відновлення наступальних операцій та зробило б майбутню російську агресію малоймовірною.

Водночас в Інституті вивчення війни зауважують, що влада Росії постійно висуває свої максималістські територіальні претензії щодо окупованих та частини неокупованих територій України.

Зокрема, кремлівські високопосадовці, включно з Путіним, висувають вимоги віддати Кремлю Луганську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області, включаючи ті райони, які не є окупованими.

Окрім цього, раніше Путін заявив, що "Новоросія" є невіддільною частиною Росії, а речник Кремля Дмітрій Пєсков визначив "Новоросію" як всю східну та південну Україну, зокрема Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області.

Там зауважують, що російські чиновники отримують щораз більшу підтримку своїх вимог у російському суспільстві, попри витрати на тривалу війну. А Путін та високопосадовці регулярно транслюють російському народу свої вимоги щодо територіальних поступок та поступок у сфері безпеки України за межами нинішньої лінії фронту.

На думку аналітиків, ситуацію могли б покращити чітко визначені гарантії безпеки для України.