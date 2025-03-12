Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо Україна та США зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді

В ISW проаналізували позицію Росії щодо припинення вогню

У Джидді 11 березня відбулася зустріч делегацій України та США. Під час мирних переговорів у Саудівській Аравії погодили 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди Росії. За результатами переговорів, США також відновили надання допомоги Україні та обмін розвідувальними даними.

У спільній заяві України та США наголосили, що взаємність Росії щодо 30-денного припинення вогню є ключем до досягнення миру. Крім того, припинення вогню може бути продовжено, якщо всі сторони погодяться. Коментуючи тимчасове припинення вогню, президент України Володимир Зеленський наголосив, що перемир'я включатиме припинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі. Водночас Зеленський наголосив, що Росія також повинна погодитися на такі умови.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що Росія повинна дати відповідь на пропозицію про 30-денне припинення вогню "якомога швидше". Однак аналітики ISW вважають, що російські ультранаціоналісти та посадовці вже висловили своє несприйняття пропозиції про припинення вогню.

Так, російські "воєнкори" та блогери стверджують, що США та Україна нібито "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди", а війна в Україні є "екзистенціальною для Росії". Відтак, блогери вважають, що прийняття пропозиції про 30-денне припинення вогню є "зрадою та саботажем".

Схожу позицію висловив і депутат держдуми, колишній командувач 58-ї загальновійськової армії Росії генерал-лейтенант Віктор Соболєв. На його думку, Росія не повинна погоджуватися на "неприйнятну" пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це буцімто дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися.

Наразі у Кремлі офіційно не відповіли на пропозицію США щодо перемир'я. Водночас прокремлівські ЗМІ намагаються подати заяви блогерів та деяких посадовців як загальну відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації,

– наголосили в ISW.

Водночас у МЗС Росії додають, що не виключають контактів зі США протягом наступних днів. Офіційно не оголошували про головні теми переговорів, однак, очевидно, що представники будуть говорити про перемир'я.