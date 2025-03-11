Обидві країни уже зробили спільну заяву. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс президента.

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Паузу у допомозі та обміном розвідданих скасовано

Рішення про відновлення військової допомоги та передачу розвідданих Україні було прийнято негайно.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні,

– йдеться у заяві Офісу президента.

Цю інформацію також підтвердила американська сторона.

"Зараз ми аналізуємо, де знаходяться усі поставки, але так, ми будемо відновлювати допомогу Україні", – заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц.

Також за результатами перемовин Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного режиму припинення вогню на 30 днів. Він може тривати й довше за взаємною згодою сторін, а також, якщо Росія його прийме та буде одночасно виконувати.

