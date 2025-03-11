Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що відомо про припинення вогню в Україні

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів. Крім того, цей термін може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру,

– йдеться у спільній заяви за підсумками зустрічі делегацій України та США.

Крім того, США негайно скасують паузу в обміні розвідданими та відновлюють військову допомогу.

Сторони також обговорили важливість гуманітарних ініціатив у мирному процесі, зокрема під час згаданого режиму припинення вогню. Включно з обміном військовополоненими, звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб та повернення примусово депортованих українських дітей.