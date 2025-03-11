Також Україна погодилась прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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За даними Офісу президента, українська делегація знову висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту США Дональду Трампу, Конгресу США та американському народу за те, що вони "уможливили значущий прогрес на шляху до миру".

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією,

– ідеться у повідомленні.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, США поінформують Росію стосовно того, що взаємність з боку Москви також є ключем до досягнення миру. Ба більше, після переговорів США негайно скасовують паузу у наданні військової допомоги України та обміну розвідданими.

Крім того, під час зустрічі обидві сторони обговорили гуманітарні зусилля, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії", – додали там.

Також українська сторона вимагає участі європейських партнерів під час процесу перемовин щодо миру. Водночас президенти США та України домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду стосовно мінеральних ресурсів. За даними CNN, переговори у Джидді тривали 8 годин.