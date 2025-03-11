Незабаром обидві сторони виступлять зі спільною заявою, у якій оголосять ключові висновки за підсумками зустрічі у вівторок, 11 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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За підсумками зустрічі делегацій, обидві сторони виступлять зі спільною заявою щодо дискусій під час переговорів, які мали стосуватися пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також ймовірної угоди зі США щодо українських мінеральних ресурсів.

За даними видання, очікується, що українська команда представила офіційним особам США пропозицію щодо часткового припинення вогню, згідно з яким Україна та Росія утримаються від ударів БпЛА та далекобійними ракетами, а також атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру та дій у Чорному морі.

Продовження переговорів на другий день не планується,

– наголосили журналісти.

До слова, перемовини між делегаціями тривали у два раунди. За даними ЗМІ, під час першої половини зустрічі обидві сторони пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Також сторони обговорили угоду про рідкісноземельні копалини. Водночас ключова тема другого раунду достеменно невідома.