Вскоре обе стороны выступят с совместным заявлением, в котором объявят ключевые выводы по итогам встречи во вторник, 11 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как закончились переговоры в Джидде

По итогам встречи делегаций, обе стороны выступят с совместным заявлением по поводу дискуссий во время переговоров, которые должны касаться предложения Украины относительно частичного прекращения огня в войне с Россией, а также вероятного соглашения с США по украинским минеральным ресурсам.

По данным издания, ожидается, что украинская команда представила официальным лицам США предложение о частичном прекращении огня, согласно которому Украина и Россия воздержатся от ударов БпЛА и дальнобойных ракет, а также атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и действий в Черном море.

Продолжение переговоров на второй день не планируется,

– отметили журналисты.

К слову, переговоры между делегациями продолжались в два раунда. По данным СМИ, в первую половину встречи обе стороны предложения Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также стороны обсудили соглашение о редкоземельных ископаемых. В то же время ключевая тема второго раунда неизвестна.