Обе страны уже сделали совместное заявление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

Смотрите также Украина и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде

Пауза в помощи и обмене разведданными отменена

Решение о возобновлении военной помощи и передаче разведданных Украине было принято немедленно.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощь Украине,

– говорится в заявлении Офиса президента.

Эту информацию также подтвердила американская сторона.

"Сейчас мы анализируем, где находятся все поставки, но так, мы будем восстанавливать помощь Украине", – заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц.

Также по результатам переговоров Украина согласилась на предложение США относительно немедленного режима прекращения огня на 30 дней. Он может длиться и дольше по взаимному согласию сторон, а также, если Россия его примет и будет одновременно выполнять.