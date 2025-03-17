Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что проблема заключается в том, что Путин не хочет заканчивать войну, ему пока это не очень выгодно.

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Что ожидать от диалога Трампа с Путиным?

Глава Кремля, по мнению Яковенко, собирается затягивать процесс переговоров, но не хочет ссориться с Трампом. Ему это совершенно не нужно, ведь они, со слов оппозиционного журналиста, близкие по духу люди.

Это 2 очевидные лидеры фашистского типа, которые возглавили великие государства. Он не хочет портить свои прекрасные отношения с Трампом, поэтому не будет говорить ему очевидное "нет", он будет говорить: "Да, но есть нюансы". Далее процесс, когда он будет перечислять их, будет делать невозможным остановку войны,

– считает Яковенко.

По его мнению, в таком формате будут происходить первые разговоры Трампа с Путиным, а дальше стоит ожидать серию консультаций. Яковенко выразил сомнение, что она приведет к результату, на который ожидают США.

"Я не очень понимаю, что может изменить этот телефонный разговор. Куда могут деться кардинальные разногласия между позицией Путина и Украины? Путин скажет, что поговорил с Трампом и понял, что те земли, которые записаны в российскую конституцию, должны остаться Украине? Он заявил, что Украина на период перемирия должна прекратить получать военную поддержку. Что это его требование исчезнет и он так легко от него откажется?", – размышляет Яковенко.

Что могло бы обеспечить перелом в войне?

У Трампа, по убеждению российского оппозиционного журналиста, есть довольно серьезные ресурсы, чтобы нажать на Путина. Однако вопрос в том, будет ли он это делать. Яковенко сомневается, что одними только экономическими мерами можно будет заставить главу Кремля завершить войну.

Решающую роль сыграло бы оружие, которое способно было бы не просто затормозить продвижение российской армии, а могло бы ее и российский ВПК уничтожить. Например, несколько тысяч ракет Tomahawk или несколько сотен самолетов типа F-35 и F-16, которые бы пилотировались добровольцами-отставниками ВВС США,

– озвучил Яковенко.

Это оружие, по его мнению, могло бы позволить достичь перелома в войне и отвоевать украинские территории. Яковенко напомнил, что Трамп в период избирательной кампании проговаривал тему оружия, но сейчас уже об этом не вспоминает, говорит только о санкциях.

Санкционные ограничения, по мнению Яковенко, ухудшат экономическую ситуацию в России, россияне будут меньше и реже есть, но это совсем никакого отношения к Путину не имеет, он не прекратит войну из-за этого. Плохой уровень жизни российских граждан, с его слов, никоим образом не повлияет на готовность Путина воевать. Яковенко подытожил, что, к сожалению, пока не видит перспективы, что миротворческая миссия Трампа может завершиться положительно.

Напомним, что пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт сообщила, что "стороны никогда не были ближе к миру в Украине, чем сейчас, и Трамп решительно настроен достичь этой цели". Если же надежды американского президента относительно его разговора с Путиным не оправдаются, по ее словам, он будет готов применить инструменты давления, которые есть в его руках.