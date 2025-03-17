Про це в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ розповів Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Однак речник диктатора не розкрив деталей перемовин.

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Що відомо про телефонну розмову

На борту Air Force One американський президент заявив, що проведе розмову з Путіним 18 березня – США буцімто продовжуватимуть наполягати на припиненні вогню в Україні.

Згодом цю інформацію підтвердив речник Кремля. Журналісти також просили його прокоментувати слова Трампа про плани обговорити з російським президентом питання територій і контролю над АЕС.

Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо події. Розмова, дійсно, готується, але в нашому розумінні, звичайно ж, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь обговоренню змісту,

– відповів Пєсков.

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга вважає, що у разі відмови Путіна від 30-денного перемир'я США можуть посилити тиск на агресора через дипломатичні заходи, зокрема санкції.