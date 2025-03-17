Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

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Что известно о переговорах Путина и Трампа

Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с российским диктатором утром 18 марта. Других деталей американский президент не раскрывал.

Обратите внимание! Разница во времени между США и Киевом – 6 часов. Поэтому, переговоры Путина и Трампа состоятся днем или вечером по киевскому времени.

Напомним, что Дональд Трамп на борту Air Force One сообщил журналистам, что проведет разговор с Путиным во вторник, 18 марта. Он состоится из-за того, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на прекращении огня в Украине.

Как сообщали в СМИ, главной темой разговора Трампа и Путина станет война в Украине, а в частности: прекращение огня, территориальные уступки и контроль над Запорожской АЭС.

В Кремле также подтвердили, что Путин 18 марта проведет телефонный разговор с Путиным. Однако в России не сообщали никаких деталей будущего разговора, подчеркивая, что якобы не хотят "забегать вперед".