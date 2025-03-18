Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції.

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Для чого Путін ставить ультиматум щодо мобілізації в Україні

Путін під час розмови із президентом США Дональдом Трампом висунув ультиматум щодо зупинки мобілізації в Україні.

Путін бере чутливу тему і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається, за мобілізацією, розвідкою, за зброєю. Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався,

– наголосив Зеленський.

Президент також нагадав, що цей ультиматум Путін вже висував на початку повномасштабного вторгнення.

"Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга історія щодо розвідки і зброї. Він бачив, що США можуть робити такі кроки, тому він знову піднімає ті питання, адже розуміє, що це може спрацювати, мовляв, це вже було, чому б знову не зробити? Це послаблення української армії. Розвідка – це послаблення нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра в тому щоби нас максимально послабити", – зазначив український лідер.