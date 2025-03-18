За його словами, обмін справді відбудеться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про обмін полоненими

Український президент заявив, що вже досить довго знав про цей обмін полоненими.

Я про нього знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше очільник Кремля анонсував Трампу великий обмін полоненими за формулою 175 на 175, який відбудеться вже завтра, 19 березня.

Окрім того, як "жест доброї волі" Москва передасть 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебували на лікуванні в російських медичних закладах.