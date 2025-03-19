Про це на онлайн-брифінгу розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Український президент спілкувався з журналістами після завершення телефонної розмови Владіміра Путіна й Дональда Трампа.

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Що сказав Зеленський

Нагадаємо, 18 березня російський диктатор погодився на пропозицію Трампа щодо взаємної відмови сторін "конфлікту" від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на 30 днів. Ба більше, Путін буцімто дав відповідний наказ своїм військовим того ж дня.

Росія та Україна за посередництва США можуть домовитись не бити по енергетичній інфраструктурі. Наша сторона буде це підтримувати. Але не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати,

– зазначив Зеленський.

Він також сподівається дізнатися більше деталей про перемовини президентів США й Росії під час розмови з Трампом.

До слова, попри обіцянки країни-агресора, увечері 18 березня вона знову атакувала Україну. Ворог запустив 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 4 зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.

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