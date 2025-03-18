Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

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Как Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры

Зеленский заявил, что хотел бы услышать детали относительно будущих переговоров на Ближнем Востоке, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Американская сторона предлагает группам встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду. Я не видел деталей. Мы поддерживаем все шаги по окончанию войны. Но для того, чтобы что-то поддерживать – надо понимать, что конкретно. Будет время у президента Трампа – он наберет,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские удары по украинской энергетике. Однако Зеленский отметил, что при условии посредничества США, Киев и Москва могут договориться об остановке ударов по энергообъектам.

К слову, Зеленский сообщил, что не общался с Трампом после его разговора с Путиным. Однако он выразил надежду, что звонок состоится.