24 Канал передает основное из диких заявлений обоих диктаторов.
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Что заявили Путин и Лукашенко 13 марта
Путин о Курске
ВСУ там в изоляции, у них два пути – или умереть, или сдаться в плен.
Ситуация на Курщине полностью под контролем России.
Путин спросил, кто в случае перемирия будет определять, кто что нарушил. Ведь линия фронта очень длинная.
Путин заявил, что Россия наступает "почти везде". Поэтому "о следующих шагах в деле прекращения конфликта будут договариваться, исходя из того, как будут складываться ситуация на земле"
Путин хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет готовить солдат и не будет получать оружие.
Путин согласен завершить войну
- Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но "исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру".
- Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но "вопрос в том, как этот термин будет использоваться".
- В целом Путин поддерживает идею завершить войну "мирными средствами", но "есть много вопросов".
Путин о возвращении иностранных компаний на российский рынок
Россия ведет переговоры с некоторыми компаниями, чтобы те вернулись на ее рынок. Но преференций для тех, кто ушел с российского рынка и решит вернуться, не будет.
Санкции сделали России "хорошую прививку".
Заявления Лукашенко
- Давление на Беларусь и Россию не становится меньше. Но "бьет по тем, кто наложил санкции".
- На выборах белорусы показали, что хотят дружить с россиянами.
- "Чужого не хотим, но и своего не отдадим".
- "Хочу, чтобы все понимали, в частности украинцы, что мы возвращаемся к переговорам через три года с учетом ситуации на земле" (это намек на признание оккупированных территорий).
- "Мяч на нашей стороне, знаем, как ответить". А "Украина давно должна была сесть за стол переговоров".
- "Если Россия договорится с США, то Европе и Украине будет "труба".
- По микроэлектронике, на которую наложили санкции: были резервы, поэтому "сегодня все передвигается и ездит".
Что изменится для Беларуси с подписанием договора
Российские и белорусские граждане смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
По словам Путина, обе страны продолжат "строить Союзное государство". А Россия якобы вложила в экономику Беларуси около 4,5 миллиардов долларов.
Момент подписания соглашения
Пресс-конференция началась с того, что стороны обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. А еще подписали соглашение о "мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных структур".