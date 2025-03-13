24 Канал передає основне з диких заяв обох диктаторів.

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Що заявили Путін і Лукашенко 13 березня

Путін про Курськ

ЗСУ там в ізоляції, у них два шляхи – або померти, або здатися в полон.

Ситуація на Курщині повністю під контролем Росії.

Путін запитав, хто у випадку перемир'я визначатиме, хто що порушив. Адже лінія фронту дуже довга.

Путін заявив, що Росія наступає "майже всюди". Тож "про наступні кроки у справі припинення конфлікту будуть домовлятися, виходячи з того, як будуть складатися ситуація на землі"

Путін хоче гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не готуватиме солдатів і не буде отримувати зброю.

Путін згоден завершити війну

  • Росія згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але "виходить із того, що це має призвести до довгострокового миру".
  • Росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, але "питання у тому, як цей термін використовуватиметься".
  • Загалом Путін підтримує ідею завершити війну "мирними засобами", але "є багато питань".

Путін про повернення іноземних компаній на російський ринок

Росія веде перемовини з деякими компаніями, щоб ті повернулися на її ринок. Але преференцій для тих, хто пішов з російського ринку і вирішить повернутися, не буде.

Санкції зробили Росії "хороше щеплення".

Заяви Лукашенка

  • Тиск на Білорусь і Росію не стає меншим. Але "б'є по тих, хто наклав санкції".
  • На виборах білоруси показали, що хочуть дружити з росіянами.
  • "Чужого не хочемо, але й свого не віддамо".
  • "Хочу, щоб усі розуміли, зокрема українці, що ми повертаємося до переговорів через три роки з урахуванням ситуації на землі" (це натяк на визнання окупованих територій).
  • "М'яч на нашій стороні, знаємо, як відповісти". А "Україна давно мала сісти за стіл перемовин".
  • "Якщо Росія домовиться зі США, то Європі й Україні буде "труба".
  • Щодо мікроелектроніки, на яку наклали санкції: були резерви, тож "сьогодні все пересувається та їздить".

Що зміниться для Білорусі з підписанням договору

Російські та білоруські громадяни зможуть брати участь у місцевих виборах в обох країнах.

За словами Путіна, обидві країни продовжать "будувати Союзну державу". А Росія нібито вклала в економіку Білорусі близько 4,5 мільярда доларів.

Момент підписання угоди

Пресконференція розпочалася з того, що сторони обмінялися грамотами про ратифікацію договору про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. А ще підписали угоду про "заходи щодо захисту громадян двох країн від необґрунтованого утиску із боку зарубіжних структур".