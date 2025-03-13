24 Канал передає основне з диких заяв обох диктаторів.
Дивіться також Путін і Лукашенко зустрічаються в Кремлі: однією з тем розмови стала Україна
Що заявили Путін і Лукашенко 13 березня
Путін про Курськ
ЗСУ там в ізоляції, у них два шляхи – або померти, або здатися в полон.
Ситуація на Курщині повністю під контролем Росії.
Путін запитав, хто у випадку перемир'я визначатиме, хто що порушив. Адже лінія фронту дуже довга.
Путін заявив, що Росія наступає "майже всюди". Тож "про наступні кроки у справі припинення конфлікту будуть домовлятися, виходячи з того, як будуть складатися ситуація на землі"
Путін хоче гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не готуватиме солдатів і не буде отримувати зброю.
Путін згоден завершити війну
- Росія згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але "виходить із того, що це має призвести до довгострокового миру".
- Росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, але "питання у тому, як цей термін використовуватиметься".
- Загалом Путін підтримує ідею завершити війну "мирними засобами", але "є багато питань".
Путін про повернення іноземних компаній на російський ринок
Росія веде перемовини з деякими компаніями, щоб ті повернулися на її ринок. Але преференцій для тих, хто пішов з російського ринку і вирішить повернутися, не буде.
Санкції зробили Росії "хороше щеплення".
Заяви Лукашенка
- Тиск на Білорусь і Росію не стає меншим. Але "б'є по тих, хто наклав санкції".
- На виборах білоруси показали, що хочуть дружити з росіянами.
- "Чужого не хочемо, але й свого не віддамо".
- "Хочу, щоб усі розуміли, зокрема українці, що ми повертаємося до переговорів через три роки з урахуванням ситуації на землі" (це натяк на визнання окупованих територій).
- "М'яч на нашій стороні, знаємо, як відповісти". А "Україна давно мала сісти за стіл перемовин".
- "Якщо Росія домовиться зі США, то Європі й Україні буде "труба".
- Щодо мікроелектроніки, на яку наклали санкції: були резерви, тож "сьогодні все пересувається та їздить".
Що зміниться для Білорусі з підписанням договору
Російські та білоруські громадяни зможуть брати участь у місцевих виборах в обох країнах.
За словами Путіна, обидві країни продовжать "будувати Союзну державу". А Росія нібито вклала в економіку Білорусі близько 4,5 мільярда доларів.
Момент підписання угоди
Пресконференція розпочалася з того, що сторони обмінялися грамотами про ратифікацію договору про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. А ще підписали угоду про "заходи щодо захисту громадян двох країн від необґрунтованого утиску із боку зарубіжних структур".