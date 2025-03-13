Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка

Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася близько 14:10. Очільник Кремля назвав відносини Росії та Білорусі братніми. За його словами, вони могли б бути прикладом для інших країн.

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Також Путін привітав білоруського колегу із "переобранням" на пост президента Білорусі. Він також заявив, що чекає на Лукашенка 9 травня в Москві, а до цього на форумі у Волгограді, де будуть й інші лідери.

Глава Кремля зауважив, що товарообіг між країнами досяг рекордного рівня – понад 50 мільярдів доларів.

Водночас Лукашенко заявив про нібито народну підтримку в Білорусі курсу на співпрацю з Росією.

Я довго думав, про те, що можна сказати про наші відносини. Вони дійсно, як ви сказали, вийшли на дуже високий рівень. Ми створюємо унікальне утворення у вигляді Союзної держави, прикладів якому не було в історії,

– заявив Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор поскаржився на те, що Росію та Білорусь нібито хотіли задушити.

Заяви Лукашенка про війну в Україні

На пресконференції перед зустріччю з Путіним Лукашенко зробив кілька заяв, що стосуються війни в Україні.

Абсолютно точно можу сказати, що в американців немає жодного плану щодо конфлікту в Україні. Абсолютно немає. Вони що роблять? Може, загальні риси є зупинити війну. Вони зондують ґрунт: а що ці хочуть, а що ці? Ми про це сьогодні поговоримо,

– зазначив Лукашенко.

Він висловився щодо "карткових ігор". За його словами, Росія володіє "великими козирями" у війні проти України, тому домовитися про врегулювання вдасться, коли Росія "їх дістане".

Крім того, Лукашенко вважає, що оскільки на Росію "не натиснути" з питання врегулювання війни в Україні, США натиснули на Київ.

Також він стверджує, що Білорусь нібито виготовляє пускові установки для "Орешника".

Зауважимо, що у четвер, 13 березня, за словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, відбудуться контакти представників Росії та США. Однак деталі щодо майбутньої розмови повідомлять згодом.