Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка
Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася близько 14:10. Очільник Кремля назвав відносини Росії та Білорусі братніми. За його словами, вони могли б бути прикладом для інших країн.
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Також Путін привітав білоруського колегу із "переобранням" на пост президента Білорусі. Він також заявив, що чекає на Лукашенка 9 травня в Москві, а до цього на форумі у Волгограді, де будуть й інші лідери.
Глава Кремля зауважив, що товарообіг між країнами досяг рекордного рівня – понад 50 мільярдів доларів.
Водночас Лукашенко заявив про нібито народну підтримку в Білорусі курсу на співпрацю з Росією.
Я довго думав, про те, що можна сказати про наші відносини. Вони дійсно, як ви сказали, вийшли на дуже високий рівень. Ми створюємо унікальне утворення у вигляді Союзної держави, прикладів якому не було в історії,
– заявив Лукашенко.
Крім того, білоруський диктатор поскаржився на те, що Росію та Білорусь нібито хотіли задушити.
Заяви Лукашенка про війну в Україні
На пресконференції перед зустріччю з Путіним Лукашенко зробив кілька заяв, що стосуються війни в Україні.
Абсолютно точно можу сказати, що в американців немає жодного плану щодо конфлікту в Україні. Абсолютно немає. Вони що роблять? Може, загальні риси є зупинити війну. Вони зондують ґрунт: а що ці хочуть, а що ці? Ми про це сьогодні поговоримо,
– зазначив Лукашенко.
Він висловився щодо "карткових ігор". За його словами, Росія володіє "великими козирями" у війні проти України, тому домовитися про врегулювання вдасться, коли Росія "їх дістане".
Крім того, Лукашенко вважає, що оскільки на Росію "не натиснути" з питання врегулювання війни в Україні, США натиснули на Київ.
Також він стверджує, що Білорусь нібито виготовляє пускові установки для "Орешника".
Зауважимо, що у четвер, 13 березня, за словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, відбудуться контакти представників Росії та США. Однак деталі щодо майбутньої розмови повідомлять згодом.