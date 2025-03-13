Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Коли відбудуться контакти Росії та США

Речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що у четвер, 13 березня, Росія матиме контакти з представниками США. Деталі щодо майбутньої розмови повідомлять згодом.

Водночас Пєсков не розкривав деталей, чи буде особиста зустріч російського диктатора Владіміра Путіна та спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко також підтвердив, що "сьогодні – завтра" відбудуться контакти між представниками Росії та США, однак жодних деталей він також не розкрив.

Раніше стало відомо, що, ймовірно, літак зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом на борту, вже перетнув російський кордон і прямує до Москви. У Білому домі раніше підтвердили, що Віткофф відвідає Москву, щоб переконати Путіна погодитися на угоду про припинення вогню в Україні.

Що стосується питання 30-денного перемир'я, то у Росії лунають неоднозначні заяви. Так, російський посол стверджує, що у Кремлі "готові розглянути" пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, але наголошують на необхідності всеосяжної угоди для повного завершення бойових дій.

Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що 30-денне перемир'я лише надасть перепочинок українським військам, і такі кроки "нікому не потрібні".