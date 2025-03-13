Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про документ, підготовлений для Кремля

Цей документ отримала одна з європейських розвідувальних служб. Він написаний у лютому аналітичним центром, який тісно співпрацює з 5 службою ФСБ. Цікаво, що документ підготували за тиждень до переговорів між Росією і США в Ер-Ріяді 18 лютого.

Згідно з документом, підготовленим для Кремля, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа й іншими країнами. Водночас продовжуючи зусилля Москви з "демонтажу" української держави.

Документ викладає максималістські вимоги Росії щодо закінчення війни. У ньому відкидають попередні плани Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 100 днів як "неможливі для реалізації". Також зазначено, що мирне врегулювання нібито "не може відбутися раніше 2026 року".

Також у документі відкидають будь-який план відправки миротворців в Україну. І наполягають на визнанні окупованих територій російськими.

Російський науковець, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що основна суть рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві. Водночас додав, ніколи не ясно, якою мірою Кремль відреагує на документи, які для нього готують.

У документі також описали шляхи, за допомогою яких Росія могла б посилити свою позицію на переговорах шляхом загострення напруженості між США, Китаєм і ЄС. Окрім того, шляхом пропозиції доступу США до корисних копалин, зокрема, на окупованих територіях.

Також аналітики зазначають, зусилля Росії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн.

У документі також йдеться про те, що Росія може припинити постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" для США. Натомість Вашингтон повинен перестати озброювати Україну. Водночас зазначено, припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

Окрім того, документ відкидає початкові пропозиції спецпредставника Трампа Кіта Келлога щодо мирної угоди, одним з елементів якої була б відмова України від територій, окупованих Росією, і згода Києва не намагатися повернути їх у майбутньому військовими або дипломатичними методами.

Російські аналітики пишуть, що без офіційного визнання захоплених територій російськими "досить імовірно", що "збройний конфлікт" відновиться в середньостроковій перспективі, "наприклад, після наступної зміни адміністрації США".

У документі також відкинули будь-які потенційні політичні поступки з боку України, зокрема, відмову від членства в НАТО і проведення виборів, до яких будуть допущені проросійські партії. Аналітики наголошують на "необхідності повного демонтажу" української влади.

Документ також закликає до подальшого поділу Україну шляхом створення буферної зони на Північному Сході на кордоні з Брянською й Бєлгородською областями, а також демілітаризованої зони на Півдні біля окупованого Криму. Видання зазначає, що останнє вплине на Одеську область.