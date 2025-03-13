Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ та Андрія Коваленка.

Дивіться також Літак спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа приземлився у Москві

Що у Москві думають про перемир'я на 30 днів

Помічник Путіна Ушаков висловився про пропозицію України та США укласти 30-денне перемир'я. Він заявив, що це всього лише дозволить українським військам перепочити.

Кроки, які імітують мирні дії по Україні, нікому не потрібні,

– заявив він.

Він додав, що Росія нібито прагне довгострокового мирного врегулювання в Україні. Звісно ж такого, яке "враховує інтереси і стурбованість Москви"

Він допустив, що Путін висловить більш конкретні оцінки і пропозиції щодо цього тимчасового перемир'я. Сьогодні російський диктатор виступить на прексконференції за результатами зустрічі з його не менш нелегітимним колегою Олександром Лукашенком.

Ушаков також висловив надію, що США в подальшому "будуть враховувати позицію Москви" у мирному врегулюванні.

Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова Ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів,

– зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він також зазначив, що слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії, адже рішення там ухвалює Путін.