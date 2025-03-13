Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Як зазначає видання, після всіх поступок і похвали з боку Трампа, Путін або погодиться на мир, або ризикне зустріти гнів американського лідера.

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Кремль зіткнувся з серйозним вибором

Нещодавно Трамп заявив, що "всі карти у Росії", що дає Путіну шанс зробити важливий крок для досягнення миру.

Тепер Трамп може очікувати, що Путін або погодиться, або накличе на себе його гнів,

– зазначають у статті.

CNN нагадує, що Кремль вже давно заявляє про свою готовність до переговорів, але при цьому не відмовляється від амбітних військових цілей, таких як забезпечення контролю над окупованими територіями України.

Водночас для Росії може стати неминучим йти на незручні компроміси, якщо вона серйозно налаштована на мир.

Важко уявити, що її більші територіальні вимоги, а також одна лише мета видалення НАТО з її західного флангу, будуть виконані,

– зазначають аналітики CNN.

Особливо, якщо взяти до уваги, що одна з головних вимог Росії – демілітаризація України, наразі розглядається як "занадто великий крок".