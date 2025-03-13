Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Как отмечает издание, после всех уступок и похвалы со стороны Трампа, Путин или согласится на мир, или рискнет встретить гнев американского лидера.

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Кремль столкнулся с серьезным выбором

Недавно Трамп заявил, что "все карты у России", что дает Путину шанс сделать важный шаг для достижения мира.

Теперь Трамп может ожидать, что Путин или согласится, или навлечет на себя его гнев,

– отмечают в статье.

CNN напоминает, что Кремль уже давно заявляет о своей готовности к переговорам, но при этом не отказывается от амбициозных военных целей, таких как обеспечение контроля над оккупированными территориями Украины.

В то же время для России может стать неизбежным идти на неудобные компромиссы, если она серьезно настроена на мир.

Трудно представить, что ее большие территориальные требования, а также одна лишь цель удаления НАТО с ее западного фланга, будут выполнены,

– отмечают аналитики CNN.

Особенно, если принять во внимание, что одно из главных требований России – демилитаризация Украины, сейчас рассматривается как "слишком большой шаг".