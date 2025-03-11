Западные представители безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не хочет идти на компромисс относительно миротворцев и нейтралитета Украины на мирных переговорах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Путин вряд ли серьезно относится к переговорам

Нежелание искать компромисс ставит под угрозу усилия Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования.

Издание отмечает, что Владимир Путин выдвинул намеренно нереалистичные требования накануне переговоров о прекращении войны. Он знает, что эти условия, вероятно, будут неприемлемыми для украинцев.

Оценка намерений Путина заставляет сомневаться, серьезно ли он настроен относительно переговоров. Это противоречит словам Трампа о том, что Путин хочет мира.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что характеристика относительно позиции России "не соответствует действительности". Он считает, что Украине необходимо принять меры, чтобы позволить переговоры.

На какие уступки готова пойти Украина

Представители США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, где обсудили начальное прекращение огня с Россией. Администрация Трампа приостановила военную помощь, повышая риск продвижения России на поле боя.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что переговоры с Украиной как попытку понять, на какие уступки они готовы пойти, прежде чем узнать позицию России. К давним требованиям России относятся обязательства Украины к нейтралитету, международное признание претензий Москвы на аннексированные территории и противодействие европейским миротворцам.

Такие требования противоречат позиции Украины и союзников.

Путин не считает нужным отказываться от жестких позиций. Владимира Зеленского обвиняют в непринятии любого соглашения, которое предусматривает такие условия. Есть признаки того, что Россия преуспевает в том, чтобы разделить НАТО, поскольку европейские лидеры публично ставят под сомнение обязательства США в регионе и планы быстрого увеличения расходов на оборону.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет быстрого прекращения боевых действий. Он предположил, что Украина может вернуть часть своих земель, оккупированных Россией, а также заявил, что Путин готов принять европейских миротворцев, размещенных в стране.

В позициях нешуточные разногласия

С начала полномасштабного вторжения Путин говорил, что хочет "демилитаризации" Украины, имея в виду, что он будет стремиться ограничить ее собственную армию.

Вероятно, это еще один пункт разногласий в позициях Украины и России, поскольку должным образом укомплектованная и оснащенная армия имеет решающее значение для обеспечения безопасности Украины.

Кроме этого, Россия также недавно возобновила идею возвращения НАТО в состав 1997 года.