Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News и сообщение Центра противодействия дезинформации.

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Что сообщили Sky News об оккупированных территориях Украины

Международный корреспондент Алекс Росси заявил: США все еще хотят увидеть, на какие уступки пойдет Киев.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какой будет форма прекращения огня", – сказал он.

По его словам, в частных разговорах американские чиновники говорят, что "не хотят слышать" о любых просьбах Украины о возвращении границ до 2014 или 2022 года.

Интересно! Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт заявил: ночная атака беспилотников на Россию создала ощущение, будто "Украина пыталась послать послание России и США о том, что не только Россия держит все карты в руках".

Реакция ЦПД на сообщение журналистов

В Центре противодействия дезинформации заявили: распространенные данные не соответствуют действительности.

В сети распространяется информация со ссылкой на иностранные источники, якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, существовавшим до начала военной агрессии России. Утверждается, что американские чиновники заявили, что якобы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины о восстановлении границ 2014 или 2022 года. Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался.

Напомним, Марко Рубио говорил, что на уступки должны пойти обе стороны. В Саудовской Аравии 11 марта США выяснят, что готов уступить Киев и чего захочет взамен. А потом будут говорить с россиянами.