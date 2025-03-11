В Садовской Аравии стартовали переговоры Украины и США. О главных моментах встречи, ее ход и заявления сторон сообщает 24 Канал.
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Как проходят переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
Кадры начала встречи в Саудовской Аравии
Украинская и американская делегации начинают переговоры: видео МИД Украины
Стартуют переговоры США и Украины: смотрите видео
Американская делегация опоздала на встречу
Американская делегация немного опоздала на встречу, поэтому ее пришлось перенести. С чем это связано – неизвестно.
Первые кадры встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии начинается встреча делегаций США и Украины: смотрите видео
Начало переговоров в Саудовской Аравии
Переговоры делегаций из Украины и США в Саудовской Аравии запланированы на 11:00 по Киеву.