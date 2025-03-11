В Садовской Аравии стартовали переговоры Украины и США. О главных моментах встречи, ее ход и заявления сторон сообщает 24 Канал.

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Как проходят переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

11:36, 11 марта Кадры начала встречи в Саудовской Аравии Украинская и американская делегации начинают переговоры: видео МИД Украины Стартуют переговоры США и Украины: смотрите видео

11:35, 11 марта Американская делегация опоздала на встречу Американская делегация немного опоздала на встречу, поэтому ее пришлось перенести. С чем это связано – неизвестно.

11:29, 11 марта Первые кадры встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии начинается встреча делегаций США и Украины: смотрите видео