В Садовской Аравии стартовали переговоры Украины и США. О главных моментах встречи, ее ход и заявления сторон сообщает 24 Канал.

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Как проходят переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

11:36, 11 марта

Кадры начала встречи в Саудовской Аравии

Украинская и американская делегации начинают переговоры: видео МИД Украины

Стартуют переговоры США и Украины: смотрите видео

11:35, 11 марта

Американская делегация опоздала на встречу

Американская делегация немного опоздала на встречу, поэтому ее пришлось перенести. С чем это связано – неизвестно.

11:29, 11 марта

Первые кадры встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии начинается встреча делегаций США и Украины: смотрите видео

11:03, 11 марта

Начало переговоров в Саудовской Аравии

Переговоры делегаций из Украины и США в Саудовской Аравии запланированы на 11:00 по Киеву.