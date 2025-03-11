У Садівській Аравії стартували переговори України та США. Про головні моменти зустрічі, її перебіг та заяви сторін повідомляє 24 Канал.

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Як проходять переговори Україна та США у Саудівській Аравії

11:36, 11 березня Кадри початку зустрічі у Саудівській Аравії Українська та американська делегації починають переговори: відео МЗС України Стартують переговори США та України: дивіться відео

11:35, 11 березня Американська делегація спізнилася на зустріч Американська делегація трохи спізнилася на зустріч, тому її довелося перенести. З чим це пов'язано – невідомо.

11:29, 11 березня Перші кадри зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії У Саудівській Аравії починається зустріч делегацій США та України: дивіться відео