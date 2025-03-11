У Садівській Аравії стартували переговори України та США. Про головні моменти зустрічі, її перебіг та заяви сторін повідомляє 24 Канал.
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Як проходять переговори Україна та США у Саудівській Аравії
Кадри початку зустрічі у Саудівській Аравії
Українська та американська делегації починають переговори: відео МЗС України
Стартують переговори США та України: дивіться відео
Американська делегація спізнилася на зустріч
Американська делегація трохи спізнилася на зустріч, тому її довелося перенести. З чим це пов'язано – невідомо.
Перші кадри зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії починається зустріч делегацій США та України: дивіться відео
Початок переговорів у Саудівській Аравії
Переговори делегацій з України та США у Саудівській Аравії заплановані на 11:00 за Києвом.