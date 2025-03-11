Атака відбувалася фактично під час підготовки переговорів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Росія палає перед переговорами України та США

Російські сили протиповітряної оборони кажуть, що перехопили 69 українських безпілотників, що рухалися в напрямку Москви, унаслідок, ймовірно, наймасштабнішої атаки на російську столицю за весь період війни.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram, дрони були збиті над різними районами Московської області. За словами губернатора області Андрія Воробйова, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє зазнали поранень. Також з'явилися повідомлення про перехоплення безпілотників в інших російських регіонах.

Через атаку було запроваджено обмеження на польоти до та з чотирьох ключових аеропортів Москви.

Атака сталася напередодні важливих переговорів між представниками України та США в Саудівській Аравії, де планується обговорення шляхів врегулювання війни.

Напередодні зустрічі президент України Володимир Зеленський запропонував як перший крок до припинення вогню зупинити авіаудари та військові операції на морі.

Російська влада заявляє про збиття 337 безпілотників над країною цієї ночі. Мер Москви назвав цю атаку на російську столицю наймасштабнішою за весь час.