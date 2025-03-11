Вибухи у Росії лунали по всьому Підмосков'ю та у прикордонних з Україною областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Москву атакували ударні БпЛА

Мер російської столиці заявив, що на Москву летіло 69 БпЛА. Обмеження діяли у аеропортах "Шереметьєво" та "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА на околицях Москви загинула одна людина – охоронець підприємства "Міраторг" (м'ясна продукція). Пожежа сталася на парковці цього промислового підприємства.

На парковці "Міраторга" почалася велика пожежа після удару БпЛА: дивіться відео

Загальне число постраждалих у Мовсковській області оцінюють у 5 людей. Близько 20 автомобілів було пошкоджено.

Наслідки атаки дронів у Москві та передмісті: фото російських ЗМІ

Один з дронів, ймовірно, влучив у останній поверх будинку на Домодєдівській вулиці Москви. Також є влучання БпЛА у будинки у Раменському, Видному, Високому Березі.

Внаслідок падіння уламків дронів призупинено рух потягів через станцію Домодєдово. Втім, його, за повідомленнями, швидко відновили.

Уламки дрона впали і на дворі забудови у Чорногорлівці

У Раменському БпЛА пошкодили щонайменше 7 квартир. 12 людей з них евакуйовано, кажуть у російській владі.

У Липецькій області, зі слів місцевого губернатора, поранено одну людину. 4 автомобіля зазнали пошкоджень.

Російське Міноборони заявляє про збиття аж 337 дронів, з них понад 90 – поблизу Москви.

Безпілотники атакують Москву: дивіться відео

Вибухи лунають у передмісті Москви: дивіться відео

Підмосков'я атакують ударні БпЛА: дивіться відео

У передмісті Москви палають вілли: дивіться відео

БпЛА фіксували у населених пунктах Коломни, Зарайск, Серебряні пруди, Серпухово, Раменське, Воскресенськ, Луховіци, Бронніци, Домодєдово, Ленінське, Подольськ, Електросталь та Котельнікі.