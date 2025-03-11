Про атаку у районі аеродрому "Дягілєво" повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Над Рязанню чули щонайменше 10 вибухів

Місцеві жителі розповіли, що чули від 10 до 17 вибухів над Рязанню. Їхній епіцентр був саме поблизу аеродрому. Також рязанці чули характерний звук дрона, вони сподіваються, що спрацювала система ППО. Поки про постраждалих та руйнування місцева влада мовчить.

Виспатись не вдалось і жителям Москви та Підмосков'я. Мер столиці країни окупантів Сергєй Собянін відзвітував про знищення одразу шести безпілотників у Раменському районі. Згодом – ще про кілька.

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Зазначимо, що на початку ночі було гучно в Курській області. Вибухи лунали, як у Курчатові, так і в центрі регіону – Курську. У Курчатові відомо про пожежі, які спалахнули. Наразі невідомо, куди поцілили дрони.