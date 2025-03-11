О атаке в районе аэродрома "Дягилево" сообщили российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Над Рязанью слышали по меньшей мере 10 взрывов

Местные жители рассказали, что слышали от 10 до 17 взрывов над Рязанью. Их эпицентр был именно вблизи аэродрома. Также рязанцы слышали характерный звук дрона, они надеются, что сработала система ПВО. Пока о пострадавших и разрушениях местные власти молчат.

Выспаться не удалось и жителям Москвы и Подмосковья. Мэр столицы страны оккупантов Сергей Собянин отчитался об уничтожении сразу шести беспилотников в Раменском районе. Впоследствии – еще о нескольких.

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Отметим, что в начале ночи было громко в Курской области. Взрывы раздавались, как в Курчатове, так и в центре региона – Курске. В Курчатове известно о пожарах, которые вспыхнули. Пока неизвестно, куда попали дроны.