Как рассказали в минобороны России тамошняя ПВО за ночь якобы сбила 24 ударных дрона, 3 из которых – над Рязанской областью, передает 24 Канал.

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Взрывы в районе вражеской авиабазы

Около 03:30 жители Рязани жаловались на взрывы. Местные рассказывали, что они раздавались из района авиабазы "Дягилево", расположенной на западной окраине города. Согласно открытым данным, на этой авиабазе дислоцированы 43-й ЦБЗ ПЛС (Центр боевого применения и переучивания летного состава), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. Рядом с авиабазой расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Один из взрывов в Рязани попал на видео.

Взрывы в Рязани: смотрите видео

Между тем губернатор области заявил, что в результате атаки беспилотников разрушений и пострадавших нет.

К слову, 25 ноября аэродром "Курск-Восточный" был атакован ATACMS. Американские ракеты могли повредить самолеты Су-25.