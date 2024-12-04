Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вице-премьер-министра – Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова для издания Reuters.

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Какова ситуация с запуском украинских дронов по России

Михаил Федоров отметил, что украинское производство беспилотников большой дальности выросло в десятки раз с 2023 года, а президент Владимир Зеленский планирует выпустить в следующем году 30 тысяч единиц БПЛА.

В издании отметили, что Россия запускает по Украине тысячи беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в месяц, активно используя недорогие беспилотные летательные аппараты-приманки, которые истощают силы ПВО Украины.

В то же время глава Минцифры отметил, что Украина также использует беспилотники-приманки, а иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия.

Искусственный интеллект (в беспилотниках – 24 Канал) используется в определенной степени, но более критическими проблемами являются подключение и методы запуска глубоких ударов (беспилотников – 24 Канал). Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украины), быстро реагирует и нацеливается на места запуска. Эти нюансы требуют постоянного изменения метода запуска и подключения,

– подчеркнул Федоров.

Он также раскрыл детали, что Украина имеет ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1 800 километров. Вице-премьер также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников дальнего радиуса действия типа "Шахед", которые Россия использует для своих ночных атак на украинские города.

"Есть некоторые испытания определенными компаниями, производящих... самолеты, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "Шахеды", но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", – сказал он.

По словам Федорова, этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников, из которых 1,3 миллиона было поставлено, включая FPV.

Украина также использует десятки отечественных систем с дополненным искусственным интеллектом для своих беспилотников, чтобы достигать целей на поле боя без пилотирования, что позволяет оставаться эффективными в зонах с интенсивными препятствиями.

Федоров отметил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать продукты ИИ. Министр также надеется, что в 2025 году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием.