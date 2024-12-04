Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Віцепрем'єр-міністра – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова для видання Reuters.

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Яка ситуація із запуском українських дронів по Росії

Михайло Федоров зазначив, що українське виробництво безпілотників великої дальності зросло в десятки разів з 2023 року, а президент Володимир Зеленський планує випустити наступного року 30 тисяч одиниць БпЛА.

У виданні наголосили, що Росія запускає по Україні тисячі безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії на місяць, активно використовуючи недорогі безпілотні літальні апарати-приманки, які виснажують сили ППО України.

Водночас глава Мінцифри наголосив, що Україна також використовує безпілотники-приманки, а іноді запускає більше ударних безпілотників за одну ніч, ніж Росія.

Штучний інтелект (у безпілотниках – 24 Канал) використовується певною мірою, але більш критичними проблемами є підключення та методи запуску глибоких ударів (безпілотників – 24 Канал). Росія покращила моніторинг запусків безпілотників (України), швидко реагує та націлюється на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійної зміни методу запуску та підключення,

– підкреслив Федоров.

Він також розкрив деталі, що Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1 800 кілометрів. Віцепрем'єр також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників дальнього радіуса дії типу "Шахед", які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста.

"Є деякі випробування певними компаніями, що виробляють... літаки, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати "Шахеди", але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", – сказав він.

За словами Федорова, цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників, з яких 1,3 мільйона було поставлено, включно з FPV.

Україна також використовує десятки вітчизняних систем із доповненим штучним інтелектом для своїх безпілотників, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування, що дозволяє залишатися ефективними в зонах з інтенсивними перешкодами.

Федоров зазначив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати продукти ШІ. Міністр також сподівається, що у 2025 році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням.