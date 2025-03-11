Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News і допис Центру протидії дезінформації.

Дивіться також У Саудівській Аравії стартували переговори України та США: перші кадри та заяви

Що повідомили Sky News про окуповані території України

Міжнародний кореспондент Алекс Россі заявив: США все ще хочуть побачити, на які поступки піде Київ.

"Схоже, що українцям доведеться піти на досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, якою буде форма припинення вогню", – сказав він.

За його словами, у приватних розмовах американські чиновники говорять, що "не хочуть чути" про будь-які прохання України щодо повернення кордонів до 2014 або 2022 року.

Цікаво! Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт заявив: нічна атака безпілотників на Росію створила відчуття, ніби "Україна намагалася надіслати послання Росії і США про те, що не тільки Росія тримає всі карти в руках".

Реакція ЦПД на повідомлення журналістів

У Центрі протидії дезінформації заявили: поширені дані не відповідають дійсності.

У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії. Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося.

Нагадаємо, Марко Рубіо говорив, що на поступки повинні піти обидві сторони. У Саудівській Аравії 11 березня США з'ясують, чим готовий поступитися Київ і чого захоче натомість. А потім будуть говорити з росіянами.