Цієї ночі під основним масивом ударів опинилися Москва та Підмосков'я. Все, що відомо про наліт дронів на Росію, зібрав 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів на Росію

Атака дронів розпочалася близько четвертої години ранку за місцевим часом. В міноборони країни-агресорки заявили, що їхні засоби протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 337 безпілотників:

91 – над територією Московської області

126 – над територією Курської області

38 – над територією Брянської області

25 – над територією Бєлгородської області

22 – над територією Рязанської області

10 – над територією Калузької області

8 – над територією Липецької області

8 – над територією Орловської області

6 – над територією Воронезької області

3 – над територією Нижньогородської області

Зранку російські телеграм-канали також почали активно публікувати кадри наслідків атаки дронів.

Цієї ночі дрони літали над Росією: дивіться відео

Під основним ударом була Москва

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони збивали над різними районами Московської області.

Відбито наймасовішу атаку ворожих БпЛА на Москву. На підльоті до Москви збито 74 БпЛА, на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників,

– написав він.

Собянін також підтвердив падіння уламків безпілотників у Раменському, Домодєдовому та на Домодєдовській вулиці.

Через атаку БпЛА росіяни ввели режим "Килим", який передбачає тимчасові обмеження на приліт та виліт літаків у всіх столичних аеропортах. Йдеться зокрема про про летовища "Внуково", "Жуковський" і "Домодєдово".

Дрони атакували Москву та область / Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ стверджують, що один із дронів впав неподалік аеропорту "Домодєдово" на території дистриб'юторського центру "Міраторг". Повідомляється, що один співробітник загинув, а ще троє поранені. Також на території парковки спалахнула пожежа.

Завдяки російській так званій системі ППО уламки збитих дронів поцілили у багатоповерхівки в Московській області. Зокрема було гучно в місті Видне та селищах Високий Берег та Олександрівка.

Важливо! Україна неодноразово заявляла, що використовує свої дрони для атак по військових об'єктах у Росії, проте, на відміну від країни-агресорки, ніколи не б'є по російській цивільній інфраструктурі.

До того ж, за даними росЗМІ, уламки безпілотника впали в лісопарк у московському районі Капотня, де розташований НПЗ "Газпромнефти".

Які наслідки атаки в інших регіонах Росії

Найбільше безпілотників цієї ночі збили над Курською областю, де російські війська нещодавно активізувалися та намагаються витіснити українські сили.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також підтвердив, що під ударом був військовий аеродром у "Дягілєво" у Рязанській області Росії.

У Липецькій області росіяни повідомляють про одного постраждалого. Іронічно, що чоловік сам визнав, що він спеціально зупинив машину, бо хотів "подивитися на безпілотник".

Тим часом у Бєлгородській області після атаки безпілотників без електрики залишилися 36 населених пунктів Краснояружського та Ракитянського району. У селі Валуйки спалахнув житловий будинок.

Після масштабної атаки дронів Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу за статтею "терористичний акт". Вочевидь, росіян не надто хвилює, що їхні війська щоночі вчиняють дійсно терористичні акти, атакуючи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, та енергетику в Україні.