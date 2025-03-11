Західні представники безпеки заявили, що президент Росії Владімір Путін не хоче йти на компроміс щодо миротворців і нейтралітету України на мирних перемовинах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Путін навряд чи серйозно ставиться до переговорів

Небажання шукати компроміс ставить під загрозу зусилля Дональда Трампа щодо досягнення надійного врегулювання.

Видання відзначає, що Владімір Путін висунув навмисно нереалістичні вимоги напередодні переговорів про припинення війни. Він знає, що ці умови, ймовірно, будуть неприйнятними для українців.

Оцінка намірів Путіна змушує сумніватись, чи він серйозно налаштований щодо переговорів. Це суперечить словам Трампа про те, що Путін хоче миру.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що характеристика щодо позиції Росії "не відповідає дійсності". Він вважає, що Україні необхідно вжити заходів, щоб дозволити переговори.

На які поступки готова піти Україна

Представники США та України провели перемовини у Саудівській Аравії, де обговорили початкове припинення вогню з Росією. Адміністрація Трампа призупинила військову допомогу, підвищуючи ризик просування Росії на полі бою.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що переговори з Україною як спробу зрозуміти, на які поступки вони готові піти, перш ніж дізнатися позицію Росії. До давніх вимог Росії належать зобов’язання України до нейтралітету, міжнародне визнання претензій Москви на анексовані території та протидія європейським миротворцям.

Такі вимоги суперечать позиції України та союзників.

Путін не вважає за потрібне відмовлятися від жорстких позицій. Володимира Зеленського звинувачують у неприйнятті будь-якої угоди, яка передбачає такі умови. Є ознаки того, що Росія досягає успіху у тому, щоб розділити НАТО, оскільки європейські лідери публічно ставлять під сумнів зобов’язання США в регіоні та плани швидкого збільшення витрат на оборону.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче швидкого припинення бойових дій. Він припустив, що Україна може повернути частину своїх земель, окупованих Росією, а також заявив, що Путін готовий прийняти європейських миротворців, розміщених у країні.

У позиціях неабиякі розбіжності

Від початку повномасштабного вторгнення Путін казав, що хоче "демілітаризації" України, маючи на увазі, що він прагнутиме обмежити її власну армію.

Ймовірно, це ще один пункт розбіжностей у позиціях України та Росії, оскільки належним чином укомплектована та оснащена армія має вирішальне значення для гарантування безпеки України.

Крім цього, Росія також нещодавно відновила ідею повернення НАТО до складу 1997 року.