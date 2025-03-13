Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявил Путин о военных ВСУ

Пропагандистские ресурсы 12 марта сообщили, что российский диктатор Владимир Путин посетил военный командный пункт в Курской области. Это была первая поездка главы Кремля в Курскую область после того, как ВСУ в августе 2024 года начали операцию на этих территориях.

Во время визита Путин встретился с российскими офицерами и сделал ряд циничных заявлений. Так, российский диктатор отметил, что нужно освободить всю Курскую область и "подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы".

Более того, российский диктатор начал требовать, чтобы украинских военных, которые ведут операцию на территории Курской области, считали террористами. Поэтому, Путин распространил нарратив, что "ко всем пленным надо относиться гуманно, но иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции".

После визита Путина в Курскую область стало известно, что российские военные, вероятно, расстреляли по меньшей мере 5 украинских военнопленных. В сети распространили кадры с военным преступлением.

Вероятно, украинских военных могли расстрелять в селе Казачья Локня на Курщине.