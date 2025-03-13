Сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно о вероятном расстреле украинских пленных

В соцсетях начало распространяться видео с вероятной казнью безоружных украинских военных, попавших в плен к россиянам.

На обнародованном видео видно не менее 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии России,

– подчеркнул Лубинец.