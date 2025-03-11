Морской пехотинец Владислав Задорин, который попал в плен к россиянам на острове Змеиный и пробыл в застенках Курского СИЗО год, обратился в редакцию "Слідства.Інфо" с просьбой идентифицировать надзирателей этого застенка, передает 24 Канал.

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Известны четыре палача украинцев

Среди пленных, которых россияне удерживали в Курском СИЗО, был также срочник Марьян Ватрал. Парень сообщил СМИ, что ему известно о по меньшей мере трех замученных до смерти украинцев в этом застенке. Его самого тоже подвергали пыткам. В какой-то момент Марьян думал, что он их не переживет

Журналистам удалось найти обидчиков украинских военных. Среди них:

Александр Баглай – глава Курского СИЗО №1, по указанию которого осуществлялись пытки. Он пытался создать "положительное впечатление о содержании пленников" для прокуроров, которые приезжали с проверками. Если кто-то из пленных жаловался на условия, их избивали и запрещали выходить на прогулки.

– глава Курского СИЗО №1, по указанию которого осуществлялись пытки. Он пытался создать "положительное впечатление о содержании пленников" для прокуроров, которые приезжали с проверками. Если кто-то из пленных жаловался на условия, их избивали и запрещали выходить на прогулки. Виталий Виноградов – оккупант, который следил за пленными, отдавал приказы об их избиении, морения голодом, придумывал наказания. Также он сам принимал участие в пытках.

– оккупант, который следил за пленными, отдавал приказы об их избиении, морения голодом, придумывал наказания. Также он сам принимал участие в пытках. Алексей Баранов утром и вечером наведывался с проверками. Отбирал еду у пленных, бил их ложками по голове. Бывшие пленники рассказывают, что он длинной железной ложкой о головы пленных набивал от 50 до 100 раз.

утром и вечером наведывался с проверками. Отбирал еду у пленных, бил их ложками по голове. Бывшие пленники рассказывают, что он длинной железной ложкой о головы пленных набивал от 50 до 100 раз. Дмитрий Ложкин спускал собак на пленных. Оккупант устраивал "гонки", заставляя пленников убегать от собак.

"Баранов, Виноградов, Ложкин, Баглай – нечисть, которую нужно, как опухоль, вырезать, сажать и уничтожать", – подытожил морпех Владислав Задорин.

Баглай, Баранов, Виноградов, Ложкин / Фото "Слідство.Інфо"

К слову, недавно стали известны детали пребывания в плену погибшей журналистки Виктории Рощиной. Коллеги выяснили, что девушка тоже подвергалась пыткам, в частности током. Она весила 30 килограммов.