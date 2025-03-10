Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Херсонской МВА Романа Мрочко в его телеграм-канале.

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Что известно об обстреле автомобиля в Херсоне

По данным Романа Мрочко, около 6:40 враг с дрона атаковал машину в Днепровском районе Херсона.

Пострадали двое мужчин 35 и 39 лет. У старшего – минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения ног, рук, лица,

– написал чиновник.

Он также отметил, что 35-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Оба пострадавших после обстрела Херсона сейчас в больнице.

К слову, 2 марта российские захватчики атаковали маршрутку в Херсоне. Тогда погиб один человек, а еще 9 получили ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин писал, что в результате той атаки с минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину. Медики обследовали пострадавших и оказывали необходимую помощь.